Нейрохирург Биктимиров выразил мнение о чипе Neuralink Илона Маска

Нейротехнологии, включая Neuralink, меняют область медицины и обещают революционизировать реабилитацию пациентов с повреждениями мозга. Однако существуют конкуренты, такие как Sychron, а также параллельные исследования в России.

Эксперты видят в нейротехнологиях новые перспективы для взаимодействия с машинами и ИИ. Но несмотря на блестящие возможности, существуют серьезные риски, такие как отторжение имплантов, этические дилеммы и социальное неравенство в доступе к технологиям. Безопасность также вызывает опасения, включая возможные кибератаки.

Несмотря на надежды и опасения, развитие нейротехнологий требует ответственного подхода, учитывая все аспекты: этические, социальные и кибербезопасные, сообщает Infosmi.