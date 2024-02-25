Нейрохирург Биктимиров выразил мнение о чипе Neuralink Илона Маска

Нейротехнологии, включая Neuralink, меняют область медицины и обещают революционизировать реабилитацию пациентов с повреждениями мозга. Однако существуют конкуренты, такие как Sychron, а также параллельные исследования в России.
Эксперты видят в нейротехнологиях новые перспективы для взаимодействия с машинами и ИИ. Но несмотря на блестящие возможности, существуют серьезные риски, такие как отторжение имплантов, этические дилеммы и социальное неравенство в доступе к технологиям. Безопасность также вызывает опасения, включая возможные кибератаки.
Несмотря на надежды и опасения, развитие нейротехнологий требует ответственного подхода, учитывая все аспекты: этические, социальные и кибербезопасные, сообщает Infosmi.
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