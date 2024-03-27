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Ученые с успехом протестировали традиционное китайское лекарство для укрепления костей
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 0:25

Ученые с успехом протестировали традиционное китайское лекарство для укрепления костей

В исследовании, опубликованном в журнале Aging, ученые успешно протестировали растение эвкоммия, используемое в традиционной китайской медицине, на крысах. Отмечено, что основной компонент этого лекарства, хлорогеновая кислота, предотвратила потерю костной ткани у крыс после удаления яичников.

Остеопороз, распространенное заболевание костей, особенно среди женщин в постменопаузе, требует эффективного лечения с минимальными побочными эффектами. В ходе исследования выявлено, что хлорогеновая кислота стимулирует деление клеток остеобластов, ответственных за восстановление костной ткани, и уменьшает активность белка RANKL, способствующего разрушению кости.

Эти свойства делают хлорогеновую кислоту потенциальным компонентом эффективного лекарства от остеопороза. Однако требуется дальнейшая работа для подтверждения ее безопасности и эффективности перед возможным внедрением в медицинскую практику, сообщает Газета.Ру.

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