Сегодня, с 5 по 11 марта в Пекине открывается Вторая сессия 14-го созыва Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП). Это высший законодательный орган КНР, который обсудит актуальные проблемы страны и выберет направления развития республики.
Ожидается, что центральное правительство сохранит курс на стимулирование экономического роста и социального развития, а также на обеспечение стабильности и сбалансированности различных сфер жизни, сообщает ТАСС
На данный момент экономика Китая демонстрирует положительные тенденции благодаря мерам, принятым правительством. В частности, наблюдается рост потребления и инвестиций, а также стабилизация рынка недвижимости.
Среди проблем страны — снижение объемов внешней торговли, долги местных властей, стареющее население и безработица среди молодежи.
Уволенные Илоном Маском сотрудники соцсети подали иск на крупную сумму
Якобы миллиардер вынудил их покинуть компанию после покупки соцсети в 2022 году.
Сильное землетрясение Казахстана дошло до территории Киргизии
Оперативный дежурный МЧС Киргизии дал информацию, что казахстанское землетрясение чувствовалось сразу в нескольких регионах республики. В Бишкеке волна доходила до 3,5 баллов. Иногда сейсмическая активность достигала до 6 баллов.
Новый законопроект о доплате пенсии за 30 лет стажа предложили депутаты
По словам депутаты от ЛДПР, должно учитываться вложение граждан в социальное и экономическое развитие страны.
Сбер предупредил о новой мошеннической схеме
Мошенники создают аккаунты, выдающие себя за Сбер, с имитацией номера 900 и логотипом банка. Они звонят клиентам, утверждая, что нужно обновить мобильное приложение, и просят включить режим демонстрации экрана.