Сегодня, с 5 по 11 марта в Пекине открывается Вторая сессия 14-го созыва Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП). Это высший законодательный орган КНР, который обсудит актуальные проблемы страны и выберет направления развития республики.

Ожидается, что центральное правительство сохранит курс на стимулирование экономического роста и социального развития, а также на обеспечение стабильности и сбалансированности различных сфер жизни, сообщает ТАСС

На данный момент экономика Китая демонстрирует положительные тенденции благодаря мерам, принятым правительством. В частности, наблюдается рост потребления и инвестиций, а также стабилизация рынка недвижимости.

Среди проблем страны — снижение объемов внешней торговли, долги местных властей, стареющее население и безработица среди молодежи.





