В марте 2024 года мировой рынок легковых и легких коммерческих автомобилей продемонстрировал рост на 1,9%, достигнув 8,026 млн единиц. За первый квартал объем продаж увеличился на 4,4%, достигнув 20,762 млн единиц.

Китай стал лидером по мировым продажам автомобилей, реализовав 2,154 млн единиц в марте, что на 5,2% больше, чем в аналогичном месяце прошлого года. В то время как в США было продано 1,437 млн автомобилей, увеличившись на 5,5% по сравнению с предыдущим годом.

Западная Европа отметила небольшое снижение в продажах на 1%, в то время как Восточная Европа показала впечатляющий рост на 21%. Продажи в Южной Америке сократились на 10,7%.

Мировой автомобильный рынок продолжает расти, несмотря на некоторые региональные спады. Китай продолжает занимать лидирующие позиции как крупнейший автомобильный рынок, за которым следуют США, сообщает За Рулем.