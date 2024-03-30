Ученые на основе ДНК реконструировали внешность китайского императора У

Исследование, опубликованное в журнале Current Biology, позволило ученым воссоздать лицо императора и выяснить причину его смерти в возрасте 36 лет.
Император У известен своим сильным военным присутствием, умиротворением турок и объединением северного Китая после победы над династией Северная Ци.
Новый анализ ДНК подтвердил, что смерть императора, вероятно, была вызвана осложнениями, связанными с инсультом, что подтверждает исторические записи о его заболеваниях.
Реконструкция внешности показала, что У имел типичные черты лица Восточной или Северо-Восточной Азии, а его национальностью была сяньбэй, кочевая группа, которая мигрировала на юг и соединилась с китайскими ханьскими китайцами.
Ученые планируют дальнейшие исследования, включая анализ обитателей древнего города Чанъан, чтобы лучше понять процессы миграции и интеграции древних народов в регионе, сообщает Planet Today.
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