Ученые на основе ДНК реконструировали внешность китайского императора У

Исследование, опубликованное в журнале Current Biology, позволило ученым воссоздать лицо императора и выяснить причину его смерти в возрасте 36 лет.

Император У известен своим сильным военным присутствием, умиротворением турок и объединением северного Китая после победы над династией Северная Ци.

Новый анализ ДНК подтвердил, что смерть императора, вероятно, была вызвана осложнениями, связанными с инсультом, что подтверждает исторические записи о его заболеваниях.

Реконструкция внешности показала, что У имел типичные черты лица Восточной или Северо-Восточной Азии, а его национальностью была сяньбэй, кочевая группа, которая мигрировала на юг и соединилась с китайскими ханьскими китайцами.

Ученые планируют дальнейшие исследования, включая анализ обитателей древнего города Чанъан, чтобы лучше понять процессы миграции и интеграции древних народов в регионе, сообщает Planet Today.