В Китае возможно появление сотен заводов-зомби из-за перехода на электромобили

В Китае происходит быстрый переход на электромобили, из-за чего возникает угроза массового появления "заводов-зомби", ранее предназначенных для производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС). Это связано с резким снижением спроса на такие автомобили и изменением подхода к производству, который применяют новые компании, занимающиеся производством электромобилей.
Тенденция угрозы "заводов-зомби" имеет подтверждение в реальных случаях, таких как ситуация с Hyundai в Чунцине, где потратили большие суммы на строительство завода для автомобилей с ДВС, но впоследствии были вынуждены продать его за значительно меньшую сумму. В 2023 году производство автомобилей с ДВС в Китае снизилось на 37% по сравнению с пиковыми показателями 2017 года, и по оценкам Automobility, только половина производственных мощностей будет использоваться к началу 2024 года.
Новости о поиске второго китайского партнера для автозавода "Москвич" в Москве подчеркивают глобальный характер проблемы и ее влияние на международные отношения в автомобильной индустрии. Важно отметить, что некоторые потенциальные кандидаты не представлены на российском рынке, что может отражать общие тенденции в глобальном автомобильном секторе, сообщает SM.News.
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