В Китае компания AutoFlight успешно провела первый междугородний перелет беспилотного аэротакси

Этот успех открывает новую эру в авиационной технологии, обеспечивая эффективное перемещение в городах со сложным рельефом.

Технология беспилотных аэромобилей получает все большее внимание и поддержку, а компании, такие как eHang, уже начали коммерческие перевозки в Китае. Ожидается, что такие транспортные средства будут востребованы в туристической индустрии для организации воздушных маршрутов и экскурсий, сообщает Общественная Служба Новостей.