Ученые обнаружили в Китае частично сохранившийся скелет нового вида гигантского динозавра

Обнаруженный динозавр проживал около 72-66 миллионов лет назад в позднемеловую эпоху. Обнаруженный скелет состоял из семи шейных и передних спинных позвонков, а также нескольких ребер. Новый вид динозавра был назван Jiangxititan ganzhouensis.

Отличительной чертой Jiangxititan ganzhouensis стали его особенные шейные и спинные остистые отростки. Открытие этого вида расширило представление о разнообразии титанозавров мелового периода. Формация Наньсюн, где были обнаружены останки, оказалась значимым местом для палеонтологов, так как здесь также найдены останки различных видов позвоночных и множество яиц динозавров.

Это открытие подтверждает важность проведения дальнейших исследований в регионе, чтобы расширить наше знание о древних видах динозавров и их среде обитания, сообщает SM.News.