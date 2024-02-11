Научные исследователи из Китая представили первого в мире ребенка с ИИ

Ребенок с искусственным интеллектом (ИИ) был назван Тонг Тонг и представлен на выставке "Границы технологий общего искусственного интеллекта" в Пекине. Этот проект, разработанный под эгидой Пекинского института общего искусственного интеллекта (BIGAI), имеет поведение, соответствующее трехлетнему ребенку, и обладает способностью к автономному обучению.

Тонг Тонг проявляет эмоциональную вовлеченность и способен различать добро и зло, что ранее не наблюдалось у других ИИ. Отличительной особенностью этого проекта является способность ребенка-ИИ самостоятельно назначать себе задачи на основе собственных ценностей и идеалов, сообщает Вечерняя Москва.