Научные исследователи из Китая представили первого в мире ребенка с ИИ

Ребенок с искусственным интеллектом (ИИ) был назван Тонг Тонг и представлен на выставке "Границы технологий общего искусственного интеллекта" в Пекине. Этот проект, разработанный под эгидой Пекинского института общего искусственного интеллекта (BIGAI), имеет поведение, соответствующее трехлетнему ребенку, и обладает способностью к автономному обучению.
Тонг Тонг проявляет эмоциональную вовлеченность и способен различать добро и зло, что ранее не наблюдалось у других ИИ. Отличительной особенностью этого проекта является способность ребенка-ИИ самостоятельно назначать себе задачи на основе собственных ценностей и идеалов, сообщает Вечерняя Москва.
Ученые из Университета Кордовы разработали метод превращения осадков сточных вод в активированный уголь
Процесс начинается с сушки и измельчения осадка, который затем смешивается с гидроксидом калия (KOH) для активации. Этот метод требует на 50% меньше KOH по сравнению с традиционными методами, что делает его экологически более дружелюбным и экономически эффективным.
Американские ученые сделали уникальное открытие про металлы
Ученые из Национальной лаборатории "Сандиа" и Техасского университета A&M в США обнаружили, что металлы обладают способностью к самовосстановлению. Исследователи провели эксперимент с платиной и обнаружили, что микроскопические трещины на ее поверхности моментально затягиваются и исчезают.
Ученые из Института Роберта Коха выделили три недооцененных метода снижения кровяного давления
Во-первых, потеря лишнего веса связана со средним снижением артериального давления.
Кардиолог Крулев объясняет, что учащенный пульс не всегда указывает на серьезные проблемы с сердцем
Учащенный пульс может быть вызван тревожностью, усталостью или физической нагрузкой.