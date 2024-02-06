Китайский вакуумный поезд установил рекорды скорости

Недавно проведенные испытания нового вакуумного поезда на магнитной подушке в Китае привели к достижению высочайших скоростей в истории данного вида транспорта — более 623 км/ч. Испытания проводились в низковакуумной трубе длиной два километра, что делает ее самой длинной в мире. Этот участок расположен в провинции Шаньси и создан для снижения сопротивления воздуха и контакта колес, что обычно ограничивает скорость и эффективность транспортных средств.
Основной принцип проекта заключается в использовании технологии, позволяющей исключить сопротивление от воздуха и контакта колес, что обычно ограничивает скорость транспорта. Второй этап проекта включает в себя расширение трассы в 30 раз, что позволит увеличить ее длину до 60 км и достигнуть скорости до 1000 км/ч. Это позволяет сократить время поездки между Пекином и Датуном с 4,5 часов до 30 минут.
Однако эксперты указывают на возможные трудности в реализации подобных проектов, такие как высокие затраты и необходимость строительства длинных и герметичных труб, оснащенных вакуумными насосами, сообщает Involta.
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