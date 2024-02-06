Китай планирует вывести на орбиту Луны два экспериментальных спутника

Tiandu-1 и Tiandu-2 будут предназначены для установления канала связи между Луной и Землей. Эти спутники, оборудованные различными полезными нагрузками, будут выполнять полет в формации вокруг Луны, осуществляя проверку новых технологий, включая калибровку навигации и надежную передачу сигналов.

Планы на осуществление этого проекта подтверждены Лабораторией исследования глубокого космоса. Спутники будут весить 61 кг и 15 кг соответственно и будут осуществлять маневры для входа в орбиту вокруг Луны после выведения на окололунную орбиту вместе с ретрансляционным спутником Queqiao-2. Их задачи включают технологические проверки высокоточного измерения лунной орбиты при помощи лазерного дальномера и микроволнового измерения между спутниками, сообщает Ferra.Ru.