Китай планирует вывести на орбиту Луны два экспериментальных спутника

Tiandu-1 и Tiandu-2 будут предназначены для установления канала связи между Луной и Землей. Эти спутники, оборудованные различными полезными нагрузками, будут выполнять полет в формации вокруг Луны, осуществляя проверку новых технологий, включая калибровку навигации и надежную передачу сигналов.
Планы на осуществление этого проекта подтверждены Лабораторией исследования глубокого космоса. Спутники будут весить 61 кг и 15 кг соответственно и будут осуществлять маневры для входа в орбиту вокруг Луны после выведения на окололунную орбиту вместе с ретрансляционным спутником Queqiao-2. Их задачи включают технологические проверки высокоточного измерения лунной орбиты при помощи лазерного дальномера и микроволнового измерения между спутниками, сообщает Ferra.Ru.
Китайский вакуумный поезд установил рекорды скорости
Недавно проведенные испытания нового вакуумного поезда на магнитной подушке в Китае привели к достижению высочайших скоростей в истории данного вида транспорта — более 623 км/ч. Испытания проводились в низковакуумной трубе длиной два километра, что делает ее самой длинной в мире.
Китайские ученые представили инновационный метод предсказания землетрясений
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Исследование биологов выявило сходства в невербальном общении между человеком и приматами
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Нейробиолог Орехова подчеркнула, что аутизм на 70-90% зависит от генетики
Российский нейробиолог Елена Орехова отметила отсутствие единого нарушения у людей с аутизмом и подчеркнула, что расстройство может быть результатом различных нарушений. МРТ-сканирование не выявляет патологии, но магнитная энцефалография может помочь "локализовать" активность мозга.