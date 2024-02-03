Китай осуществил запуск своей ракеты-носителя "Чанчжэн-2С", выводя на орбиту 11 спутников Geely-02

Спутники, принадлежащие компании GeeSpace, предназначены для обеспечения работы сервисов автономного вождения автомобилей Geely Holding и обеспечения связи между машинами и инфраструктурой для безопасного вождения.

Запуск прошел 3 февраля с космодрома Сичан в провинции Сычуань. Этот запуск стал 508-м по счету для ракет-носителей серии "Чанчжэн". Важно отметить, что Китай также планирует серьезный лунный проект на 2024 год, с фокусом на исследование обратной стороны Луны с помощью миссии "Чанъэ-6", сообщает Газета.Ру.