Китай осуществил запуск своей ракеты-носителя "Чанчжэн-2С", выводя на орбиту 11 спутников Geely-02

Спутники, принадлежащие компании GeeSpace, предназначены для обеспечения работы сервисов автономного вождения автомобилей Geely Holding и обеспечения связи между машинами и инфраструктурой для безопасного вождения.
Запуск прошел 3 февраля с космодрома Сичан в провинции Сычуань. Этот запуск стал 508-м по счету для ракет-носителей серии "Чанчжэн". Важно отметить, что Китай также планирует серьезный лунный проект на 2024 год, с фокусом на исследование обратной стороны Луны с помощью миссии "Чанъэ-6", сообщает Газета.Ру.
Стали известны самые популярные марки автомобилей в Китае
В последнее время китайский автомобильный рынок переживает бурный рост, превосходя по объемам продаж российский. В августе 2023 года китайцы купили около 2 миллионов новых автомобилей, в то время как Россия за весь 2023 год достигла 815 тысяч проданных машин.
Финские ученые изучили влияние различных музыкальных жанров на органы человеческого тела
Результаты работы, опубликованные в научном журнале Proceedings Of The National Academy of Sciences, подчеркивают, что каждый музыкальный стиль оказывает специфическое воздействие на определенные части организма.
Ученые выявили, что употребление мясных полуфабрикатов повышает риск развития болезни Альцгеймера
Исследование включало 438 австралийцев, среди которых 108 страдали от данного заболевания. В течение более 17 лет ученые отслеживали их пищевые привычки и образ жизни.
Ученые сообщают: симптомы, напоминающие инсульт, травмируют психику пациентов в 3 раза чаще инсульта
Недавние исследования, представленные на конференции American Stroke Association (ASA), указывают на значительный риск развития посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) у людей, переживших симптомы, напоминающие инсульт. Согласно данным, риск ПТСР у таких людей оказывается в три раза выше по сравнению с теми, кто фактически перенес инсульт.