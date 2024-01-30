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Китай представил свою первую серию материнских плат, с полностью внутренним производством
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:07

Китай представил свою первую серию материнских плат, с полностью внутренним производством

Флагманская модель GM7-2602-02 формата mini-ITX, размером 170 мм x 170 мм и весом около 200 г, оптимизирована для небольших компьютерных корпусов. Она оснащена восьмиядерным процессором Feiteng D2000 от Phytium с максимальной скоростью 2,3 ГГц, обеспечивающим эффективную производительность для разнообразных вычислительных задач.

Материнская плата поддерживает до 32 Гб отечественной памяти с двухканальными слотами SODIMM, совместимыми с DDR4 и LPDDR4. Кроме того, она оснащена четырьмя портами USB 3.0, двумя разъемами SATA для питания, а также слотами PCIe 3.0×1, PCIe 3.0×16 и PCIe 3.0×1 для дополнительного расширения корпуса.

Цена материнской платы составляет 688 долларов, сообщает Российская Газета.

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