Взаимодействию региона с Китаем и КНДР помогает детско-юношеский спорт Приморского края

Развитие детско-юношеского спорта в Приморском крае способствует укреплению взаимодействия с международными партнерами, включая такие страны, как Китай, КНДР, Монголия, Узбекистан и Белоруссия. Об этом заявил губернатор Приморского края, Олег Кожемяко, на пленарной сессии "Спорт и туризм. Синергия развития" в рамках дня туризма и спорта на Международной выставке-форуме "Россия".
Как отметил губернатор, развитие детско-юношеского спорта становится основой для будущей интеграции стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Он подчеркнул, что помимо программы "Дети Азии", они организовали игры под названием "Дети Приморья", в которых участвуют представители из Китая, КНДР, Монголии, Узбекистана и Белоруссии.
Кожемяко также подчеркнул важность участия детей из Донбасса и Новороссии в этих играх, отметив, что такие мероприятия предоставляют возможность сравнивать не только уровень подготовки, но и методики тренировок. Губернатор выразил уверенность, что подобные проекты способствуют достижению целей федерального проекта "Спорт — норма жизни" и нацпроекта "Демография", направленных на привлечение 70% населения страны к регулярным занятиям спортом, сообщает ТАСС.
Кожемяко также отметил, что в Приморском крае активно развиваются инициативы по созданию доступной спортивной инфраструктуры. В каждом муниципалитете созданы бесплатные пункты выдачи беговых лыж, предоставляющие не только спортивное оборудование, но и место для отдыха, перекуса и переодевания. По его словам, десятки тысяч жителей региона уже активно участвуют в спортивных мероприятиях.
Международная выставка-форум "Россия" проходит на ВДНХ в Москве с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года. Это мероприятие предназначено для демонстрации важнейших достижений страны в различных областях экономики, с участием всех 89 российских регионов, и организуется генеральным информационным агентством форума.
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