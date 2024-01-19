Китай обнаружил огромное месторождение литиевых руд в провинции Сычуань, оцениваемое в почти миллион тонн

Это стало крупнейшим месторождением лития в Азии. Литий является ключевым ресурсом для производства аккумуляторов, солнечных панелей и электромобилей.

Китай, уже являющийся глобальным лидером в переработке лития, теперь обладает более 60% общемирового объема металла. Спрос на литий за последние пять лет вырос втрое из-за его использования в чистых технологиях.

Важно отметить, что Китай также опережает западные страны в инвестициях в добычу редкоземельных элементов, необходимых для инновационной энергетики, полупроводников и военной отрасли. Goldman Sachs предупреждает, что западным странам необходимо инвестировать более 25 миллиардов долларов в эту область, чтобы догнать Китай, сообщает Центральная Служба Новостей.