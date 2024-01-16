Китайские химики разработали литиевый фотокатализатор, способный синтезировать аммиак с высокой эффективностью

Гидрид лития, преобразованный под воздействием ультрафиолетового излучения, фиксирует азот и служит основой для хранения водорода в виде молекул аммиака. Это позволяет снизить расходы на производство аммиака при низких температурах и давлении.

Разработанный катализатор обладает высокой активностью благодаря образованию F-центров в молекулах гидрида лития под воздействием ультрафиолета. Это открытие отличается от традиционной реакции Габера-Боша, что делает новый подход перспективным для создания более эффективных технологий производства аммиака и безопасного хранения водорода, сообщает ТАСС.