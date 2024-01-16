Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 17.01.2024 : 87,6457
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 17.01.2024 : 95,6007
Китайские химики разработали литиевый фотокатализатор, способный синтезировать аммиак с высокой эффективностью
  1. Главная
  2. Общество
  3. Наука
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 17:39

Китайские химики разработали литиевый фотокатализатор, способный синтезировать аммиак с высокой эффективностью

Гидрид лития, преобразованный под воздействием ультрафиолетового излучения, фиксирует азот и служит основой для хранения водорода в виде молекул аммиака. Это позволяет снизить расходы на производство аммиака при низких температурах и давлении.

Разработанный катализатор обладает высокой активностью благодаря образованию F-центров в молекулах гидрида лития под воздействием ультрафиолета. Это открытие отличается от традиционной реакции Габера-Боша, что делает новый подход перспективным для создания более эффективных технологий производства аммиака и безопасного хранения водорода, сообщает ТАСС.

Мир

Брюссель и Киев договорились о начале проверки соответствия законов Украины европейским

Брюссель и Киев договорились о начале проверки соответствия законов Украины европейским

Президент Украины Владимир Зеленский и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен достигли соглашения о начале оценки совместимости украинского законодательства с нормами Европейского союза.

Читать полностью
Пенсионеры в Латвии под угрозой: российских стариков выдворяют из страны

Пенсионеры в Латвии под угрозой: российских стариков выдворяют из страны

Посольство РФ в Риге сообщило о массовой депортации российских пенсионеров.

Читать полностью

Общество

На Дороге жизни земляные работы велись с нарушением правил безопасности

На Дороге жизни земляные работы велись с нарушением правил безопасности

﻿В Ленинградской области департамент лесного хозяйства по Северо-Западному федеральному округу определил, что ООО "Инжиниринг.ру" нарушило нормы санитарной безопасности в лесах и правила заготовки древесины при выполнении работ по вырубке лесных насаждений и размещению грунта вблизи города Всеволожска.

Читать полностью
Врач-педиатр Малиева предупредила о неожиданных симптомах гриппа у детей

Врач-педиатр Малиева предупредила о неожиданных симптомах гриппа у детей

Врач-педиатр Мадина Малиева предупредила о неожиданных симптомах гриппа у детей, включая насморк, светобоязнь, носовые кровотечения и конъюнктивит. Она подчеркнула, что эти признаки могут свидетельствовать о гриппе, а также о нем свидетельствуют нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта, такие как рвота, диарея, боли в животе и тошнота.

Читать полностью

Новости