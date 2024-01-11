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Китай успешно провел первый запуск коммерческой ракеты-носителя Gravity-1 с тремя спутниками
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:37

Китай успешно провел первый запуск коммерческой ракеты-носителя Gravity-1 с тремя спутниками

Запуск был осуществлен с космодрома Тайюань, используя платформу в Желтом море. Спутники Yunyao-1, входящие в группировку 18, 19 и 20, предназначены для мониторинга погоды и изменений в атмосфере Земли.

Ракета Gravity-1, с диаметром обтекателя 4,2 м и длиной около 30 м, является самой мощной твердотопливной ракетой в мире, способной вывести до 6,5 т полезного груза на низкую околоземную орбиту.

Китай продолжает активное развитие своей космической программы, включая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также исследования астероидов и Марса. В 2023 году Китай выполнил 67 успешных запусков, демонстрируя стремительное развитие в области космической технологии, сообщает ТАСС.

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