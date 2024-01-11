Китай успешно провел первый запуск коммерческой ракеты-носителя Gravity-1 с тремя спутниками

Запуск был осуществлен с космодрома Тайюань, используя платформу в Желтом море. Спутники Yunyao-1, входящие в группировку 18, 19 и 20, предназначены для мониторинга погоды и изменений в атмосфере Земли.
Ракета Gravity-1, с диаметром обтекателя 4,2 м и длиной около 30 м, является самой мощной твердотопливной ракетой в мире, способной вывести до 6,5 т полезного груза на низкую околоземную орбиту.
Китай продолжает активное развитие своей космической программы, включая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также исследования астероидов и Марса. В 2023 году Китай выполнил 67 успешных запусков, демонстрируя стремительное развитие в области космической технологии, сообщает ТАСС.
Археологи в Саудовской Аравии обнаружили огромные укрепления возрастом 4000 лет в оазисе Хайбар
Это одно из старейших обнаруженных сооружений этого периода в регионе. Укрепления, окружающие оазис, представляют значительный интерес для археологов, позволяя лучше понять социальную сложность и взаимодействие древних обитателей.
NASA отложило высадку на Луну на год из-за проблем с компонентом системы
NASA отложило высадку на Луну на год из-за проблем с компонентом системы, обнаруженными в процессе подготовки к миссии Artemis II. Миссии Artemis II и Artemis III перенесены на 2025 и 2026 годы соответственно.
Ученые в США решили использовать клетки мозга для создания биокомпьютера
Ученые в США решили использовать клетки мозга для создания биокомпьютера, объединяя электронные компоненты и мозговые органоиды. Человеческий мозг, содержащий 86 миллиардов нейронов и квадриллион синапсов, представляет сложную систему, которую пока сложно моделировать в науке.
Установка "Роснано", представленная как новаторское средство разложения мусора на молекулы, была оценена учеными и экологами
Однако подобные технологии, включая плазмохимическую обработку отходов, уже давно используются за рубежом, включая Японию. Эксперты подчеркивают, что проблема утилизации отходов известна и актуальна, и разработка подобных установок проводится ведущими странами.