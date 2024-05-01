В результате аварии в китайской провинции Гуандун погибли 24 человека. Ещё 30 человек пострадали и были доставлены в больницы.
Как сообщает Центральное телевидение КНР, по состоянию на 15:00 1 мая (по местному времени) под завалами было обнаружено 20 автомобилей. Всего в аварии пострадали 54 человека, из которых 24 погибли.
Авария произошла на высокоскоростной магистрали, где одна полоса асфальта рухнула в пропасть. Дорога вела из провинции Гуандун в Фуцзянь. Инцидент случился ночью по местному времени. В результате происшествия было разрушено около 18 метров дороги на площади примерно 184 квадратных метра.
Фото: commons.wikimedia.org/Saadzafar91 (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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