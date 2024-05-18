Наибольшей угрозой для США являются не Россия, КНР и Тегеран, а разногласия внутри американского общества. Такое мнение высказал адмирал ВМС США в отставке, бывший верховный главком объединёнными силами НАТО в ЕС Джеймс Ставридис в колонке Bloomberg.
"Что меня беспокоит Ответ вас удивит: раскол внутри общества и каким образом разногласия по поводу политики нацбезопасности - от помощи Киеву до уровня поддержки Израилю - превратились в гиперпартийные перебранки", — пишет Ставридис.
Ставридис предлагает следующее:
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Благодарить за службу не только военных, но и врачей, пожарных, полицейских, дипломатов, а также поощрять поступление молодёжи, в том числе по спецпрограммам, таким как Корпус мира и AmeriCorps. Он также предлагает создание корпусов по чрезвычайным ситуациям и климатических корпусов.
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Внести правки в систему образования: работать над интернет-грамотностью детей, расширять знания о долге гражданина, увеличивать сеть колледжей, где плата за обучение ниже, чем в университетах.
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Изменить избирательную систему: открыть праймериз для более широкого круга избирателей и расширить возможности рейтингового голосования, которое позволяет людям указывать порядок предпочтения для всех кандидатов. Ставридис отметил, что подобные перемены нужны на фоне того, что всё больше американцев не ассоциируют себя ни с демократами, ни с республиканцами.
Фото: flickr.com/U.S. National Archives(Public domain)
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