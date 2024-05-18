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Экс-атташе Британии Форман назвал ошибкой высылку коллеги из РФ из Лондона
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 17:47

Экс-атташе Британии Форман назвал ошибкой высылку коллеги из РФ из Лондона

Джон Форман, занимавший должность военного атташе Великобритании в России в 2019–2022 годах, считает решение Лондона выслать российского коллегу Максима Еловика ошибкой. Об этом отставной капитан Королевских ВМС написал в статье для The Spectator.

"Хотя министры утверждали, что высылка атташе РФ поможет сдержать опасную деятельность России в Европе, это ошибка, ограничивающая нашу способность понимать состояние ВС РФ, она ослабит британское посольство в Москве и не предотвратит политическую войну", — написал Форман, добавив, что информационные технологии не смогут заменить человека.

Форман отмечает, что после высылки из Москвы британского военного атташе Адриана Когхилла каналы связи между странами сузились ещё сильнее, и возможность для их восстановления остаётся под вопросом.

Автор статьи также обращает внимание на то, что британское МВД добивалось высылки военного атташе РФ ещё с 2018 года, однако этим попыткам препятствовал бывший министр обороны королевства Бен Уоллес. По мнению Формана, сменивший его Грант Шэппс не стал противиться этому решению коллег.

Известно, что 8 мая Лондон объявил о высылке из страны Максима Еловика, а также о введении новых ограничений при получении дипломатических виз россиянами. В ответ Россия выслала атташе по вопросам обороны Адриана Когхилла.

Фото: commons.wikimedia.org/user:shakko (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

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