Около 112 человек стали жертвами природной стихии, которую не могут пока взять под контроль спасатели страны, заявил замминистра МВД Мануэль Монсальве в эфире телеканала Т13.

Огонь полыхает в чилийском регионе Вальпараисо. Траур с 5 февраля объявил по погибшим Президент Чили Габриэль Борич.

"Служба судебно-медицинской экспертизы предоставляет официальную информацию о людях, погибших в результате чрезвычайной ситуации в Вальпараисо. На данный момент есть данные о 99 погибших", — говорится в сообщении службы.