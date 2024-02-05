Около 112 человек стали жертвами природной стихии, которую не могут пока взять под контроль спасатели страны, заявил замминистра МВД Мануэль Монсальве в эфире телеканала Т13.
Огонь полыхает в чилийском регионе Вальпараисо. Траур с 5 февраля объявил по погибшим Президент Чили Габриэль Борич.
"Служба судебно-медицинской экспертизы предоставляет официальную информацию о людях, погибших в результате чрезвычайной ситуации в Вальпараисо. На данный момент есть данные о 99 погибших", — говорится в сообщении службы.
Триестский залив в Адриатике покрылся льдом
В то время как другая часть страны наслаждается не по-зимнему теплой погодой, на севере, в Триестском заливе, сегодня ученые обнаружили слой льда.
Франция: «Мы устали». Филиппо требует снять санкции с РФ, чтобы вернуть дешевый газ
По мнению политика, все антироссийские санкции – «глупость».
Педиатра, высмеявшую сына погибшего на СВО военного, пока не стали арестовывать
Врач цинично высказывалась о гибели отца своего маленького пациента.
Вильфанд предупредил о том, что февраль может оказаться не таким теплым, как ожидают многие
Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России, призвал не спешить радоваться прогнозам о тепле, подчеркнув, что хотя средняя температура в феврале будет выше нормы, погода может быть крайне нестабильной, с резкими потеплениями и похолоданиями.