﻿Причиной огромных лесных пожаров, охвативших республику Чили, названы поджоги. Ранее стало известно о гибели 131 человека из-за огня в Вальпараисо. Глава государства объявил в регионе чрезвычайную ситуацию. Версию умышленного поджога озвучил губернатор наиболее пострадавшего от огня региона Родриго Мундака, добавив, что 14 тыс. домов в Вальпараисо пострадали.

Ранее президент России официально выразил соболезнования лидеру Чили Габриэлю Боричу. Глава южно-американского государства также назвал огненную стихию "крупнейшей национальной трагедией". Сопоставимой по масштабу трагедии были только землетрясение и цунами 2010 года, погубившие 500 человек.

Российская корпорация "Роскосмос", которая в ТГ публикует снимки со спутников "Канопус-В", сообщает, что продолжает следить за пожарами с начала февраля. "Роскосмос" передал чилийской стороне данные дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) общей площадью более 73 тыс. кв. км.

В ТГ-канале "Роскосмос пишет": Огонь распространяется с большой скоростью, уже достиг промышленных районов, где спровоцировал ряд взрывов на химических заводах и складах. Введён комендантский час, ограничена деятельность, связанная с применением огня и транспортировкой топлива. Сгорели тысячи домов, огонь распространился на десятки тысяч гектаров. Причины — высокие температуры, сильный ветер и низкая влажность".