Мать пятерых детей оставила их в холодном доме в сильный мороз и ушла

На Кубани заведено уголовное дело в отношении женщины, которая обвиняется в том, что оставила без присмотра пятерых несовершеннолетних детей в доме без отопления во время сильных морозов.

Женщина с детьми жила в посёлке Бейсужек, откуда позже и привезли истощенных детей в больницу. Мать вернулась домой только после звонка правоохранительных органов. Жительнице посёлка предъявлено обвинение по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), а также наложено ограничение в родительских правах.

На данный момент дети пребывают в Ахтырском социально-реабилитационном центре, а их безопасности и здоровью ничего не угрожает.