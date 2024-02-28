Мать пятерых детей оставила их в холодном доме в сильный мороз и ушла

На Кубани заведено уголовное дело в отношении женщины, которая обвиняется в том, что оставила без присмотра пятерых несовершеннолетних детей в доме без отопления во время сильных морозов.
Женщина с детьми жила в посёлке Бейсужек, откуда позже и привезли истощенных детей в больницу. Мать вернулась домой только после звонка правоохранительных органов. Жительнице посёлка предъявлено обвинение по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), а также наложено ограничение в родительских правах.
На данный момент дети пребывают в Ахтырском социально-реабилитационном центре, а их безопасности и здоровью ничего не угрожает.
Постройка шести танкеров для проекта "Арктик СПГ-2" остановлено
Санкции и нехватка рабочих срывает сроки постройки танкеров на верфи в Южной Корее.
Финские фуры тратят 10 дней, чтобы попасть в Россию
Мнение, что грузоперевозки из Финляндии в Россию прекратились, — ошибочно. Просто их долго досматривают горячие эстонские пограничники.
Песков отказался дать комментарий в отношении Никиты Журавеля, который сжег Коран
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил по делу сожжения Корана, что администрация президента не комментирует судебные решения, так как это не входит в ее компетенции.
Российские учёные разработали универсальный препарат, полностью блокирующий депрессию
Инновационный препарат действует на нейромедиаторы мозга, воздействуя на "голубое тело" и активируя фермент тирозингидроксилазы, ответственный за синтез нейромедиаторов.