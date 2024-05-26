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Врач Лопушанская: у детей менингит может начаться с симптомов обычной простуды
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 15:12

Врач Лопушанская: у детей менингит может начаться с симптомов обычной простуды

Педиатр Наталья Лопушанская предупредила о пяти опасных детских заболеваниях, которые могут начаться с симптомов, схожих с обычной простудой. Она подчеркнула, что эти состояния требуют специализированного вмешательства, поскольку неверное лечение может иметь серьезные последствия, сообщает Газета.Ру.

Менингит: лихорадка с сильной головной болью, рвотой, судорогами и нарушением сознания должны насторожить родителей, поскольку это могут быть признаки менингита.

Энцефалит: нарушение сознания и необычная походка при повышенной температуре могут указывать на начало энцефалита.

Стрептококковый тонзиллофарингит и инфекционный мононуклеоз: боль в горле с высокой температурой и увеличением лимфатических узлов могут свидетельствовать о стрептококковой инфекции или инфекционном мононуклеозе.

Мочевые инфекции: лихорадка без прочих катаральных симптомов может быть признаком мочевой инфекции. Это требует анализа мочи и своевременного лечения, чтобы избежать серьезных осложнений, таких как пиелонефрит.

Лопушанская подчеркнула, что неправильное лечение, особенно задержка в случае менингита, может иметь долгосрочные последствия для здоровья ребенка, вплоть до неврологических нарушений и серьезных заболеваний сердца, суставов и почек.

Фото: commons.wikimedia.org/Mostafameraji (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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