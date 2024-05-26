Педиатр Наталья Лопушанская предупредила о пяти опасных детских заболеваниях, которые могут начаться с симптомов, схожих с обычной простудой. Она подчеркнула, что эти состояния требуют специализированного вмешательства, поскольку неверное лечение может иметь серьезные последствия, сообщает Газета.Ру.
Менингит: лихорадка с сильной головной болью, рвотой, судорогами и нарушением сознания должны насторожить родителей, поскольку это могут быть признаки менингита.
Энцефалит: нарушение сознания и необычная походка при повышенной температуре могут указывать на начало энцефалита.
Стрептококковый тонзиллофарингит и инфекционный мононуклеоз: боль в горле с высокой температурой и увеличением лимфатических узлов могут свидетельствовать о стрептококковой инфекции или инфекционном мононуклеозе.
Мочевые инфекции: лихорадка без прочих катаральных симптомов может быть признаком мочевой инфекции. Это требует анализа мочи и своевременного лечения, чтобы избежать серьезных осложнений, таких как пиелонефрит.
Лопушанская подчеркнула, что неправильное лечение, особенно задержка в случае менингита, может иметь долгосрочные последствия для здоровья ребенка, вплоть до неврологических нарушений и серьезных заболеваний сердца, суставов и почек.
Фото: commons.wikimedia.org/Mostafameraji (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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