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Исследователи указали на потенциальную пользу игр в грязи для детей
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 12:47

Исследователи указали на потенциальную пользу игр в грязи для детей

Педиатр Роберт Вуд из университета Джонса Хопкинса сообщил, что игры в грязи могут снизить риск развития аллергий и аутоиммунных заболеваний у ребенка. Ранний контакт с микроорганизмами, обеспечиваемый играми в грязи, способствует развитию сильной иммунной системы и защите от потенциальных аллергических реакций в будущем.

Исследования также показали, что дети, которые регулярно играют в грязи, имеют более разнообразный микробиом кожи и увеличенное количество иммунорегуляторных клеток.

Тем не менее, важно помнить, что не вся грязь безопасна для игр, особенно в районах с плохой экологией, где она может содержать токсичные вещества, такие как свинец, сообщает Газета.Ру.

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