Педиатр Роберт Вуд из университета Джонса Хопкинса сообщил, что игры в грязи могут снизить риск развития аллергий и аутоиммунных заболеваний у ребенка. Ранний контакт с микроорганизмами, обеспечиваемый играми в грязи, способствует развитию сильной иммунной системы и защите от потенциальных аллергических реакций в будущем.

Исследования также показали, что дети, которые регулярно играют в грязи, имеют более разнообразный микробиом кожи и увеличенное количество иммунорегуляторных клеток.

Тем не менее, важно помнить, что не вся грязь безопасна для игр, особенно в районах с плохой экологией, где она может содержать токсичные вещества, такие как свинец, сообщает Газета.Ру.