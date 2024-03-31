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Врач Барышникова рассказала, как уменьшить вредное воздействие гаджетов на зрение ребенка
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 16:13

Врач Барышникова рассказала, как уменьшить вредное воздействие гаджетов на зрение ребенка

Врач-офтальмолог Дарья Барышникова подчеркнула, что гаджеты могут оказывать негативное воздействие на зрение детей, увеличивая риск развития различных аномалий, таких как близорукость и астигматизм.

Однако врач отметила, что вред зависит от режима использования. Для минимизации этого влияния рекомендуется ограничивать время использования гаджетов до двух часов в день, делать перерывы каждые 20 минут и смотреть на удаленные объекты, а также обеспечивать хорошее освещение.

Помимо этого она выделила, что производители внедряют функции для снижения вредного воздействия, такие как фильтры синего света и приложения для контроля времени использования устройств.

Барышникова подчеркнула важность соблюдения этих правил для защиты зрения детей и обеспечения им здорового будущего в контексте продолжающегося использования гаджетов, сообщает Российская Газета.

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