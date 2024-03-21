Эксперты рассказали, где в России можно отдохнуть с детьми без лишних расходов

Исследование, проведенное МТС Travel и Bronevik.com, выявило, что средний чек на проживание с детьми во время каникул составляет 6,7 тыс. рублей в сутки. Самым доступным городом для таких поездок оказалась Тюмень, где средняя стоимость ночлега составляет 3500 рублей. За Тюменью следуют Новосибирск (3600 рублей) и Санкт-Петербург (4500 рублей). В среднем, бронирование жилья производится за 35 дней до начала каникул, запланированных с 25 по 31 марта.

Москва оказалась наиболее популярным направлением для семейных поездок с детьми, с ростом спроса на проживание в столичных отелях на 70% по сравнению с предыдущим годом. Бронирование отелей и другого жилья в России для размещения с детьми увеличилось на 27% в годовом исчислении, причем Москва, Санкт-Петербург и Казань занимают более трети всех бронирований.

Десятка самых популярных городов для семейных путешествий с детьми также включает Сочи, Тулу, Калининград, Новосибирск, Калугу, и вновь Сочи. Новосибирск поднялся с 8-го на 7-е место, в то время как Тюмень, Калуга и Сочи впервые вошли в рейтинг, сообщает Центральная Служба Новостей.