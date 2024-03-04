В 2023 году спрос на франшизы в сфере детского образования и развития в Санкт-Петербурге вырос на 23%. Рынок франчайзинга в целом стал более стабильным и предсказуемым, возможно, благодаря отсутствию новых политических потрясений, пишет "Деловой Петербург".

Уход иностранных брендов также спровоцировал рост импортозамещения в сфере детских товаров и услуг. С мая по июнь спрос на франшизы традиционно снижается из-за сезонности, но с августа-сентября возвращается к прежним показателям. Более 90% рынка представлено российскими брендами. Прогнозируется, что интерес к этой сфере сохранится в ближайшие три года.