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Растёт спрос на франшизы в сфере детского образования
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 10:06

Растёт спрос на франшизы в сфере детского образования

В 2023 году спрос на франшизы в сфере детского образования и развития в Санкт-Петербурге вырос на 23%. Рынок франчайзинга в целом стал более стабильным и предсказуемым, возможно, благодаря отсутствию новых политических потрясений, пишет "Деловой Петербург".

Уход иностранных брендов также спровоцировал рост импортозамещения в сфере детских товаров и услуг. С мая по июнь спрос на франшизы традиционно снижается из-за сезонности, но с августа-сентября возвращается к прежним показателям. Более 90% рынка представлено российскими брендами. Прогнозируется, что интерес к этой сфере сохранится в ближайшие три года.

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