В Кузбассе успешно опробована инновационная технология для реабилитации детей с ДЦП

Технология захвата движения позволяет изучать походку детей с ДЦП и создавать индивидуализированные программы реабилитации на основе биомеханического анализа движений.

Этот подход обеспечивает более точное выявление нарушений двигательных функций и позволяет корректировать лечение в соответствии с индивидуальными потребностями каждого пациента. Проект направлен на улучшение качества жизни детей с ДЦП и может быть успешно внедрен в медицинские учреждения Кузбасса и других регионов России, сообщает ТАСС.