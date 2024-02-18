Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 17.02.2024 : 92,5492
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 17.02.2024 : 99,3523
В Кузбассе успешно опробована инновационная технология для реабилитации детей с ДЦП
  1. Главная
  2. Общество
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 19:36

В Кузбассе успешно опробована инновационная технология для реабилитации детей с ДЦП

Технология захвата движения позволяет изучать походку детей с ДЦП и создавать индивидуализированные программы реабилитации на основе биомеханического анализа движений.

Этот подход обеспечивает более точное выявление нарушений двигательных функций и позволяет корректировать лечение в соответствии с индивидуальными потребностями каждого пациента. Проект направлен на улучшение качества жизни детей с ДЦП и может быть успешно внедрен в медицинские учреждения Кузбасса и других регионов России, сообщает ТАСС.

Мир

Исследование шведских ученых раскрывает важную роль гормона дофамина в процессе обучения

Исследование шведских ученых раскрывает важную роль гормона дофамина в процессе обучения

Дофамин, известный как "гормон счастья", связан не только с ощущением удовлетворения и любви, но также влияет на мышление и память.

Читать полностью
В США возникла вспышка кишечной инфекции, связанная с употреблением сыра чеддер

В США возникла вспышка кишечной инфекции, связанная с употреблением сыра чеддер

По меньшей мере 10 человек в четырех штатах — Калифорнии, Колорадо, Техасе и Юта — заболели, четверо из них были госпитализированы, у одного развился гемолитико-уремический синдром. Центр по контролю и профилактике заболеваний предупреждает о возможном недооценивании числа заболевших.

Читать полностью

Общество

Врач Халиль сообщает, что после 50 лет органы брюшной полости могут переместиться в грудь

Врач Халиль сообщает, что после 50 лет органы брюшной полости могут переместиться в грудь

Гастроэнтеролог Милана Халиль предупреждает, что после 50 лет органы брюшной полости могут переместиться в грудь из-за грыжи пищевода, что может привести к развитию предракового состояния пищевода.

Читать полностью
Эндокринолог Тананакина подчеркивает важность предотвращения саркопении, особенно у пожилых

Эндокринолог Тананакина подчеркивает важность предотвращения саркопении, особенно у пожилых

Исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Sports and Active Living, подтверждает, что регулярное занятие бегом на протяжении многих лет может предотвратить развитие этого заболевания.

Читать полностью

Новости