Врачи изучили вопрос, почему многие дети начинают говорить раньше

Врач Чефранова и её коллеги рассмотрели факторы, влияющие на начало разговоров у детей, а также важность своевременного вмешательства для стимуляции речевого развития.

Дети обычно начинают формировать первые звуки в возрасте от 5 до 7 месяцев, а первые слова произносят в среднем к 12 месяцам. Однако эти временные рамки могут варьироваться.

Родителям рекомендуется не беспокоиться, если ребенок не начал разговаривать до года, но важно обращать внимание на признаки задержки, такие как непонимание просьб или отсутствие жестов в ответ.

Эксперты подчеркивают важность активного взаимодействия с ребенком для его полноценного развития. Также уделение внимания здоровью малыша и образу жизни матери во время беременности имеет значение.

Для стимуляции речевого развития рекомендуются занятия, направленные на развитие мелкой моторики рук, такие как рисование и лепка, поскольку они способствуют улучшению развития речи через активное воздействие на органы чувств ребенка, сообщает МедиаПоток.