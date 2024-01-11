Ученые обнаружили, что вирус Зика может успешно уничтожать опухоли у мышей с нейробластомой

Ученые из Детской больницы Немура и Медицинского колледжа Университета центральной Флориды обнаружили, что вирус Зика может успешно уничтожать опухоли у мышей с нейробластомой, одной из опасных форм рака у детей.

Этот метод представляет собой потенциальную эффективную терапию для борьбы с нейробластомой, когда традиционные методы лечения неэффективны.

Вирус Зика направляется на белок CD24, избыточное количество которого обнаружено в нейробластоме, и может быть использован для уменьшения размеров опухоли. Однако требуются дополнительные исследования для проверки безопасности этого метода, сообщает Вокруг Света.