Ученые обнаружили, что вирус Зика может успешно уничтожать опухоли у мышей с нейробластомой

Ученые из Детской больницы Немура и Медицинского колледжа Университета центральной Флориды обнаружили, что вирус Зика может успешно уничтожать опухоли у мышей с нейробластомой, одной из опасных форм рака у детей.
Этот метод представляет собой потенциальную эффективную терапию для борьбы с нейробластомой, когда традиционные методы лечения неэффективны.
Вирус Зика направляется на белок CD24, избыточное количество которого обнаружено в нейробластоме, и может быть использован для уменьшения размеров опухоли. Однако требуются дополнительные исследования для проверки безопасности этого метода, сообщает Вокруг Света.
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