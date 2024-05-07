В Архангельске прокуратура начала проверку малолетних родителей, причастных к убийству младенца

СК РФ по Архангельской области сообщил в Telegram-канале, что было возбуждено уголовное дело по факту убийства младенца. 15-летняя девушка родила ребенка в туалете торгового центра, а потом 18-летний отец бросил его в лесополосе.
18-летний отец завернул младенца в футболку и бросил в лесополосе. Сотрудники органов правопорядка возбудили уголовное дело по факту убийства лица, которое находилось в беспомощном состоянии.
18-летнего подозреваемого задержали. Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа начала проверку касательно рождения ребенка несовершеннолетним лицом. Также прокуратура займется дачей оценки органам профилактики неблагополучных семей, оказывающей поддержку детям и подросткам в тяжелой ситуации.
Фото: visualrian.ru/Алексей Никольский (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
Посольство России в ФРГ считает дискриминацией запрет на флаги РФ на 9 мая
Посольство России высказалось по поводу запрета в Германии российских флагов на 9 мая.
Рёнхап: Путин заявил о готовности РФ к диалогу с Западом на равных
В Южной Корее прокомментировали слова президента России Владимира Путина.
Стали известны самые необычные наряды на Met Gala 2024
Стали известны самые яркие наряды звезд на Met Gala 2024 в Нью-Йорке.
Автомобилистам объяснили, как правильно парковаться на "автомате"
Автомобилистам рассказали, как не испортить АКПП.