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В Архангельске прокуратура начала проверку малолетних родителей, причастных к убийству младенца
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 21:42

В Архангельске прокуратура начала проверку малолетних родителей, причастных к убийству младенца

СК РФ по Архангельской области сообщил в Telegram-канале, что было возбуждено уголовное дело по факту убийства младенца. 15-летняя девушка родила ребенка в туалете торгового центра, а потом 18-летний отец бросил его в лесополосе.

18-летний отец завернул младенца в футболку и бросил в лесополосе. Сотрудники органов правопорядка возбудили уголовное дело по факту убийства лица, которое находилось в беспомощном состоянии.

18-летнего подозреваемого задержали. Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа начала проверку касательно рождения ребенка несовершеннолетним лицом. Также прокуратура займется дачей оценки органам профилактики неблагополучных семей, оказывающей поддержку детям и подросткам в тяжелой ситуации.

Фото: visualrian.ru/Алексей Никольский (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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