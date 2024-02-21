В Челябинской области возбудят разбирательства в отношении ребенка, находящегося без сопровождения в больнице

Министерство социальных отношений возмутилось нахождением маленького ребёнка без сопровождения взрослого в больнице Челябинской области.

В посёлке Потанино, Челябинская область, двухлетняя девочка осталась одна в больничном учреждении. Рядом с ребёнком не было никого из взрослых. Подобная ситуация нарушает российский закон.

В пресс-службе Министерства социальных отношений Челябинской области заявили, что будут разбираться в данных обстоятельствах, так как маленький ребёнок не может находится в полном одиночестве в медучреждении без сопровождения взрослого.