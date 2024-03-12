Психолог Хорс рассказал, как защитить ребенка от гаджетовой зависимости

Психолог Михаил Хорс подчеркивает необходимость защиты детей от гаджетовой зависимости, поддерживая их интерес к спорту, прогулкам и общению с окружающими.
Родители могут уменьшить риск зависимости, проводя больше времени вместе с детьми и обращаясь за помощью к специалистам, если необходимо. Хорс призывает взрослых быть готовыми к конфликтам в воспитании детей, утверждая, что они неизбежны и важны для нормального развития, сообщает Газета.Ру.
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