Нейропсихолог Киреева подчеркивает важность тренировки мозга для достижения успеха в учебе

Специалист по системной нейромодуляции Елена Киреева представляет комплекс упражнений, направленных на коррекцию психофизиологических расстройств, который способен превратить даже слабоуспевающего ученика в успешного студента.

Отличительной особенностью работы нейропсихолога является фокус на развитии мозговой активности у детей. Специальные упражнения, целенаправленно воздействующие на различные области мозга, помогают детям преодолевать трудности в учебе и повышать уверенность в себе.

Часто родители обращаются к специалисту из-за низкой успеваемости и проблем в поведении у своих детей. После проведения нейродиагностики специалист рекомендует комплексный подход, который включает в себя посещение логопеда, инструктора по коррекции моторики, а также индивидуальную программу развития внимания и мышления.

Занятия у нейропсихологов охватывают различные аспекты развития, включая координацию движений, развитие речи и памяти. Эти упражнения существенно влияют на успеваемость детей в школе и помогают им стать уверенными и успешными в учебе, сообщает МедЗдрав.Инфо.