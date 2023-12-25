Ребенок упал в яму на Кубани

Девятилетний мальчик получил травмы после того, как упал в яму в станице Геймановской Тбилисского района Кубани, которая не была обозначена ограждением. Прокуратура района начала проверку инцидента, как сообщила пресс-служба надзорного ведомства Краснодарского края. Выяснено, что ребенок провалился в необозначенную яму, расположенную вдоль автодороги, и оставленную после ремонта уличного освещения. Местные жители пришли на помощь мальчику, вызвав бригаду скорой помощи, сообщает ТАСС.
"В ходе проверки будет проведена оценка действий (или бездействия) органов местного самоуправления, дорожных служб, а также организаций, проводивших работы. Результаты проверки находятся под контролем прокуратуры района", — говорится в сообщении.
Израиль: нанесение ударов по объектам "Хезболлах" в ответ на обстрелы из Ливана
Израильские танки ответили на обстрелы территории Израиля ударами по объектам шиитской группировки "Хезболлах" на территории Ливана, как сообщили израильские военные.
В ХАМАСе заявили об обстреле казармы израильских войск с юга Ливана
Боевики из "Бригад Иззэддина аль-Кассама", армейского крыла радикальной организации ХАМАС, заявили о своей причастности к обстрелу северных районов Израиля с использованием минометов.
Новые промышленные и социальные объекты в Тамбовской области "Россети" обеспечат мощностью
Группа "Россети" предоставит энергию для новых промышленных и социальных объектов в Тамбовской области.
Полностью закрыли два участка трассы в Оренбургской области
Движение транспортных средств на востоке Оренбургской области временно приостановлено из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.