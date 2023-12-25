Ребенок упал в яму на Кубани

Девятилетний мальчик получил травмы после того, как упал в яму в станице Геймановской Тбилисского района Кубани, которая не была обозначена ограждением. Прокуратура района начала проверку инцидента, как сообщила пресс-служба надзорного ведомства Краснодарского края. Выяснено, что ребенок провалился в необозначенную яму, расположенную вдоль автодороги, и оставленную после ремонта уличного освещения. Местные жители пришли на помощь мальчику, вызвав бригаду скорой помощи, сообщает ТАСС.

"В ходе проверки будет проведена оценка действий (или бездействия) органов местного самоуправления, дорожных служб, а также организаций, проводивших работы. Результаты проверки находятся под контролем прокуратуры района", — говорится в сообщении.