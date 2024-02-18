Врач Писарева сообщила, кому нельзя употреблять куриное мясо

Ирина Писарева, эксперт по питанию, предупредила о вреде употребления курицы для здоровья некоторых пациентов, в частности, аллергиков, из-за содержания нуклеиновых кислот. Однако, она отметила, что для большинства людей куриное мясо может быть полезным источником белка и микроэлементов.

Юлия Лементина, врач-нутрициолог, предложила вкусные альтернативы куриному мясу для тех, кто сталкивается с аллергией или просто ищет разнообразия. Она упомянула такие продукты, как индейка, говядина, баранина, рыба, морепродукты, соевые продукты, орехи и семена, а также заменители мяса на основе растительных компонентов.

Лементина подчеркнула важность внимательного отношения к составу продуктов при аллергии и рекомендовала консультацию с аллергологом при подозрении на аллергическую реакцию, сообщает МедикФорум.