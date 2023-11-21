В Тверском медуниверситете усмотрели "майдан" от ректора Леси Чичановской

Леся Чичановская стала фактически безальтернативным кандидатом на ректорских выборах. В вузе отмечают дестабилизацию обстановки, в том числе, путем привлечения на работу кадров, уволенных из регионального правительства.

Ученый Совет Тверского государственного медуниверситета определился со списком кандидатов на пост ректора. Соперниками действующего ректора ТГМУ, уроженки Хмельницкой области Украины Чичановской Л. В., стали завкафедрой Основ безопасности жизнедеятельности, доцент Игорь Жмакин и доцент кафедры репродуктивной медицины, врач-гинеколог Максим Машуров. В университете сочли печальным то обстоятельство, что ни один доктор медицинских наук, ни один профессор не изъявил жевание участвовать в выборах ректора.

Удивление в коллективе вызывает политика ректора в отношении правительства Тверской области. В университет были трудоустроены лица, отправленные в отставку главой региона. На руководящие должности в университет были назначены экс-министр демографической и семейной политики Светлана Ермакова, экс-начальник главного управления по госохране объектов культурного наследия Михаил Смирнов, и экс-заместитель министра образования региона Сергей Соколов. В вузе не исключают, что сомнительный стиль руководства вузом Чичановская Л. В. — это вызов не только коллективу, но и всей региональной власти.

"Мы считаем, что такие назначения — это демарш ректора Чичановской. Губернатор их выгнал, а она их подбирает и, можно предположить, формирует антигубернаторскую коалицию в стенах медицинского университета. Являясь уроженкой западной Украины, Чичановская, на мой взгляд, совершает деструктивные действия, пытается устроить локальный "майдан" в стенах вуза, который, по моему мнению, сказывается на стабильности всего региона. Наряду с сомнительными назначениями по вузу прокатилась череда отставок. Они имели место все пять лет ректорства Чичановской, и об этом много писали в СМИ, но тут под нож пошли близкие к ней люди. По иронии судьбы, уволена начальник отдела кадров Елена Потапова, руками которой в свое время ректор сама устраняла неугодных. Кроме того, Потапова была заместителем начальника комиссии по выборам ректора. Например, она оформляла документы на трудоустройство врача Максима Машурова, который формально подходит под требования, предъявляемые к кандидату на должность ректора, и которого трудоустроили в вуз несколько месяцев назад со вполне конкретной целью. Ну, скажите, какое отношение практикующий врач, который большую часть своей практики работал в коммерческих клиниках, имеет к такой ответственной административной работе, как ректорство в вузе? Или доцент, бывший кадровый военный Игорь Жмакин, на которого, по моей информации, было оказано давление, чтобы он принял участие в этой авантюре. Он ведь прекрасно понимает, что за него никто голосовать не будет, и его выбрали только потому, что на его фоне действующий руководитель вуза смотрится светилом", — полагает сотрудник ТГМУ, который согласился дать комментарий на условиях анонимности.

Как ранее отмечалось в СМИ, выборная кампания в Тверском государственном медуниверситете, как и все ректорство действующего руководителя вуза Леси Чичановской, сопровождается чередой скандалов, в том числе, связанных с резонансным уголовным делом. Коллектив вуза жалуется, что неформальным руководителем ТГМУ является муж Чичановской Александр Самухин, "авторитетный" тверской предприниматель, землевладелец, имеющий обширные связи в правоохранительных органах. "Семейному подряду" Чичановской-Самухина посвящено большое журналистское расследование. Таинственным образом удалось прекратить уголовное преследование Чичановской. Вернувшись в вуз после полуторагодичного приостановления ректорских полномочий (в связи с уголовным делом), Л. В. Чичановская устроила кадровую "чистку" коллектива. Теперь она хочет стать ректором на второй срок. Университетская профессура оскорблена политикой ректора: заслуженных и уважаемых людей, докторов медицинских наук, путем запугивания вынуждают отказываться от участия в выборах. Того, кто все-таки рискнул — немедленно "просят на выход". Теперь в вузе ждут решения аттестационной комиссии Министерства здравоохранения РФ, которая рассмотрит кандидатуры на выборы ректора. Оставит ли Минздрав Чичановскую в списке кандидатов, или прекратит ее полномочия — станет известно до конца текущего года.

Точка зрения юриста, правозащитника Евгения Федоришина:

"Ситуация в университете усложняется из-за нарушения не только трудового законодательства Российской Федерации, но и некоторых положений о выборах ректора ТГМУ, которые являются сомнительными с точки зрения закона. Так, например, в положении прописана возможность второго тура выборов. Второй тур существует в избирательном законодательстве России для выборов высшего должностного лица субъекта РФ (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти), депутатов представительных органов. Второй тур для выборов ректора образовательной организации не проводится, вследствие чего обычно, если претенденты не набрали необходимое количество голосов (50 + 1), выборы ректора признаются несостоявшимися. На основании вышеизложенного, пункт 7.5 положения выборов ректора ТГМУ является неправомерным и нарушает процедуру выборов в соответствии с Трудовым кодексом РФ, федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Приказом Минздрава России от 22.08.2014 № 470н "Об утверждении Порядка и сроков проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителя образовательной организации, находящейся в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации", Уставом Университета (Минздрав России — учредитель), иными нормативно-правовыми актами в сфере образования".