Сложности с поставками лекарств привели к всплеску заболеваемости чесоткой в Великобритании, пишет издание The Guardian. Особенно сильно эпидемия затронула людей, которые часто находятся в местах публичного скопления.
- Дерматологи заявили, что ситуация стала "абсолютным кошмаром", - пишут авторы статьи, - Вспышки регистрируются в домах престарелых, лечебницах и студенческих общежитиях.
Больше всего вспышка ощущается на севере Британии - только за ноябрь количество заражений здесь увеличилось вдвое. Основная проблема медиков в том, что в стране не хватает лекарств. Перебои с поставками вызваны конфликтом на Украине.
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