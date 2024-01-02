Сложности с поставками лекарств привели к всплеску заболеваемости чесоткой в Великобритании, пишет издание The Guardian. Особенно сильно эпидемия затронула людей, которые часто находятся в местах публичного скопления.

- Дерматологи заявили, что ситуация стала "абсолютным кошмаром", - пишут авторы статьи, - Вспышки регистрируются в домах престарелых, лечебницах и студенческих общежитиях.

Больше всего вспышка ощущается на севере Британии - только за ноябрь количество заражений здесь увеличилось вдвое. Основная проблема медиков в том, что в стране не хватает лекарств. Перебои с поставками вызваны конфликтом на Украине.