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В Британии свирепствует чесоточный клещ
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 15:23

В Британии свирепствует чесоточный клещ

Сложности с поставками лекарств привели к всплеску заболеваемости чесоткой в Великобритании, пишет издание The Guardian. Особенно сильно эпидемия затронула людей, которые часто находятся в местах публичного скопления.

- Дерматологи заявили, что ситуация стала "абсолютным кошмаром", - пишут авторы статьи, - Вспышки регистрируются в домах престарелых, лечебницах и студенческих общежитиях.

Больше всего вспышка ощущается на севере Британии - только за ноябрь количество заражений здесь увеличилось вдвое. Основная проблема медиков в том, что в стране не хватает лекарств. Перебои с поставками вызваны конфликтом на Украине.

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