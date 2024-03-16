В России созданы неинвазивные сенсоры для отслеживания эффективности химиотерапии

Сенсоры, разработанные учеными Санкт-Петербургского государственного университета совместно с Приволжским исследовательским медицинским университетом, позволяют измерять внутриклеточный рН как в клеточных культурах, так и в опухолях, что является ключевым фактором для оценки эффективности лечения.

Использование луминесцентных сенсоров на основе комплексов иридия позволяет определять локальное значение рН и его распределение в исследуемом образце, что обеспечивает возможность отслеживания активности опухоли и эффективности терапии в режиме реального времени.

Ученые провели успешное тестирование сенсоров при оценке эффективности химиотерапии при раке толстой кишки, выявив закисление опухолевых клеток и необходимость разработки новых методов доставки лекарственных препаратов к клеткам в опухолях или модификации самих препаратов. Это открывает перспективы для улучшения лечения рака и повышения качества жизни пациентов, сообщает ТАСС.