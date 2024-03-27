Ученые выяснили, что бытовая химия может вызывать склероз и аутизм

Ученые из университета Case Western Reserve представили исследование, указывающее на потенциально опасные последствия использования бытовой химии. Исследование охватило более 1800 продуктов бытовой химии, выявив, что почти 20% из них могут быть вредны для клеток мозга и центральной нервной системы.
Руководитель группы Пол Тесара подчеркнул, что ежедневное использование этих продуктов может увеличить риск развития рассеянного склероза и аутизма как у взрослых, так и у детей, сообщает Общественная Служба Новостей.
Новый Mitsubishi Pajero все-таки не будет преобразован в кроссовер
В феврале было заявлено, что модель Mitsubishi Pajero откажется от своего статуса внедорожника и станет роскошным кроссовером с несущим кузовом.
Группа ученых из Австралии обнаружила "капсулу времени" на острове Барроу
Остров был пригодным для проживания около 50 000 лет назад и служил домом для первых прибрежных жителей континента.
Врач Шамаева выделила продукты, которые могут провоцировать развитие гастрита и других заболеваний ЖКТ
Среди выделенных врачом продуктов: энергетические и газированные напитки, лимонады, мясные полуфабрикаты, ненатуральные соусы, продукты с высоким содержанием сахара, жаренные на масле и высококалорийные продукты, фастфуд, специи, а также длительный прием нестероидных противовоспалительных препаратов и вредные привычки, такие как курение и употребление алкоголя.
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Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) разработали технологию производства импортозамещающих биоразлагаемых моторных масел для сельскохозяйственной техники и моторных лодок, первую в России.