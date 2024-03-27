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Ученые выяснили, что бытовая химия может вызывать склероз и аутизм
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 0:49

Ученые выяснили, что бытовая химия может вызывать склероз и аутизм

Ученые из университета Case Western Reserve представили исследование, указывающее на потенциально опасные последствия использования бытовой химии. Исследование охватило более 1800 продуктов бытовой химии, выявив, что почти 20% из них могут быть вредны для клеток мозга и центральной нервной системы.

Руководитель группы Пол Тесара подчеркнул, что ежедневное использование этих продуктов может увеличить риск развития рассеянного склероза и аутизма как у взрослых, так и у детей, сообщает Общественная Служба Новостей.

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