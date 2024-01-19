Российские химики обнаружили закономерность, которая может ускорить процесс создания высокотемпературных сверхпроводников

В ходе исследования гидридов тяжелых металлов с большим числом атомов водорода ученые выявили, что сверхпроводящие свойства этих материалов сильно зависят от количества электронов, приходящихся на каждый атом водорода.
Химики выяснили, что оптимальное соотношение для сверхпроводимости — одна треть электрона на каждый атом водорода. Они подтвердили эту закономерность, изучая высокотемпературные сверхпроводники, сохраняющие свои свойства при минус 23-30 градусах Цельсия при высоких давлениях.
Российские исследователи также провели расчеты свойств соединений лантана, водорода и магния с использованием алгоритма USPEX. Их анализ выявил несколько сверхпроводящих форм, включая LaMg3H28, обладающий способностью проводить электричество без потерь при температуре в минус 109 градусов Цельсия и при сжатии до 2 млн атмосфер.
Понимание влияния водорода на отдачу электронов от лантана и магния, а также количество этих частиц на каждый атом водорода, помогло ученым лучше понять свойства сверхпроводников. Это открытие предоставляет новые перспективы для ускоренного поиска высокотемпературных сверхпроводников с использованием примесей, что может расширить диапазон рабочих температур и давлений этих материалов, сообщает ТАСС.
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