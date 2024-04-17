Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 17.04.2024 : 94,0742
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 17.04.2024 : 99,9341
Ученые сообщили, что хранение химикатов в гараже повышает риск развития склероза
  1. Главная
  2. Общество
  3. Наука
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 12:57

Ученые сообщили, что хранение химикатов в гараже повышает риск развития склероза

Ученые из Мичиганского университета обнаружили, что хранение химикатов в пристроенных к домам гаражах может увеличить риск развития бокового амиотрофического склероза (БАС). Исследование, проведенное среди 600 человек с БАС и здоровых добровольцев, показало, что те, кто хранил в гаражах бензин, пестициды, краски и инструменты для деревообработки, были более подвержены этому заболеванию.

Токсичные компоненты этих материалов могут проникать в жилые помещения, что, вероятно, вызывает повреждение нейронов, способствуя развитию БАС, сообщает Газета.Ру.

Мир

Совет Безопасности ООН снова рассмотрит принятие Палестины в качестве полноправного участника международной организации

Совет Безопасности ООН снова рассмотрит принятие Палестины в качестве полноправного участника международной организации

В Совет Безопасности ООН уже внесен проект резолюции с рекомендацией о принятии в организацию Палестины как полноценного участника. На данный момент Палестина носит статус постоянного наблюдателя в ООН.

Читать полностью

Французская официальная сторона не пригласила Россию на 80-летие высадки союзников в Нормандии

Радиостанция Europe 1 передала информацию, что французские власти намерены пригласить Россию для того, чтобы отметить 80 лет со дня высадки союзных войск в Нормандии, произошедшей 6 июня 1944 года.

Читать полностью

Общество

Торговые сети просят вернуть им право продавать молочную продукцию с нарушениями

Торговые сети просят вернуть им право продавать молочную продукцию с нарушениями

Речь идет о продуктах, коды маркировок на которых не считываются.

Читать полностью
Ученые доказали, что просмотр спортивных состязаний усиливает чувство счастья

Ученые доказали, что просмотр спортивных состязаний усиливает чувство счастья

Исследование, проведенное учеными из университета Васеда в Японии и опубликованное в журнале Sports Management Review (SMR), показало, что просмотр спортивных состязаний стимулирует чувство счастья.

Читать полностью

Новости