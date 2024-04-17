Ученые из Мичиганского университета обнаружили, что хранение химикатов в пристроенных к домам гаражах может увеличить риск развития бокового амиотрофического склероза (БАС). Исследование, проведенное среди 600 человек с БАС и здоровых добровольцев, показало, что те, кто хранил в гаражах бензин, пестициды, краски и инструменты для деревообработки, были более подвержены этому заболеванию.
Токсичные компоненты этих материалов могут проникать в жилые помещения, что, вероятно, вызывает повреждение нейронов, способствуя развитию БАС, сообщает Газета.Ру.
Совет Безопасности ООН снова рассмотрит принятие Палестины в качестве полноправного участника международной организации
В Совет Безопасности ООН уже внесен проект резолюции с рекомендацией о принятии в организацию Палестины как полноценного участника. На данный момент Палестина носит статус постоянного наблюдателя в ООН.
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Радиостанция Europe 1 передала информацию, что французские власти намерены пригласить Россию для того, чтобы отметить 80 лет со дня высадки союзных войск в Нормандии, произошедшей 6 июня 1944 года.
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Ученые доказали, что просмотр спортивных состязаний усиливает чувство счастья
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