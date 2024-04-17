Ученые из Мичиганского университета обнаружили, что хранение химикатов в пристроенных к домам гаражах может увеличить риск развития бокового амиотрофического склероза (БАС). Исследование, проведенное среди 600 человек с БАС и здоровых добровольцев, показало, что те, кто хранил в гаражах бензин, пестициды, краски и инструменты для деревообработки, были более подвержены этому заболеванию.

Токсичные компоненты этих материалов могут проникать в жилые помещения, что, вероятно, вызывает повреждение нейронов, способствуя развитию БАС, сообщает Газета.Ру.