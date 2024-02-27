Вчера Юрия Антипова, экс-совладельца ЧЭМК доставили на допрос в полицию, после чего ему была вручена подписка о невыезде. Бизнесмен проходит по уголовному делу о мошенничестве, сообщает "Интерфакс".
Вчера стало известно, что Арбитражным судом области в был удовлетворен иск Генпрокуратуры в отношении бизнеса Антипова. Надзорное ведомство уверено, что акции предприятий промышленной группы "Челябинского электрометаллургического комбината" (ЧЭМК) были незаконно получены в частную собственность в период приватизации в стране.
Речь идет про заводы: АО "Челябинский электрометаллургический комбинат", АО "Серовский завод ферросплавов" и АО "Кузнецкие ферросплавы".
Польские фермеры готовят "Марш на Варшаву"
По всей Европе не утихают протесты аграриев. К польским фермерам планируют подключиться и транспортники.
Действия России в Молдавии вызывают раздражение у Запада
Военные США готовы открыть второй фронт против России.
Аномальные "пятна" на Солнце достигли рекордного размера
Ученые замерли в ожидании дальнейших действий магнитной аномалии на светиле.
На платформе Premier стартовал сериал, посвященный истории появления хлебопекарной отрасли
Режиссёр-документалист Юрий Однопозов снимет сериал про появление и развитие хлебной отрасли.