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Владельцу ЧЭМК вручена подписка о невыезде
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 10:24

Владельцу ЧЭМК вручена подписка о невыезде

Вчера Юрия Антипова, экс-совладельца ЧЭМК доставили на допрос в полицию, после чего ему была вручена подписка о невыезде. Бизнесмен проходит по уголовному делу о мошенничестве, сообщает "Интерфакс".

Вчера стало известно, что Арбитражным судом области в был удовлетворен иск Генпрокуратуры в отношении бизнеса Антипова. Надзорное ведомство уверено, что акции предприятий промышленной группы "Челябинского электрометаллургического комбината" (ЧЭМК) были незаконно получены в частную собственность в период приватизации в стране.

Речь идет про заводы: АО "Челябинский электрометаллургический комбинат", АО "Серовский завод ферросплавов" и АО "Кузнецкие ферросплавы".



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