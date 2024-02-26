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Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к компании
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 15:12

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к компании "Эталон"

Акции заводов промышленной группы Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), незаконное переданные в частные руки во время приватизации в 90-х годах прошлого века, вернутся государству. Так решил сегодня, 26 февраля Арбитражный суд Свердловской области, удовлетворив иск Генпрокуратуры.

"Иск удовлетворить полностью", — говорится в документе суда. Иск был предъявлен нынешним владельцам заводов — компании "Эталон" из Челябинска, которой владеют супруги Аниповы.

В результате активы ЧЭМК и еще двух заводов промышленной группы — АО "Серовский завод ферросплавов" (СЗФ) и АО "Кузнецкие ферросплавы" вернутся в собственность Российской Федерации.



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