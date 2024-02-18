Президент Чехии Петр Павел сообщил, что страна уже нашла, где изыскать сотни тысяч снарядов для передачи, однако загвоздка оказалась в другом. Поставки осуществимы в течение нескольких недель, но только в том случае, если на вооружение найдутся деньги.
- Мы обнаружили возможность закупки в третьих странах 500 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм и 300 тыс. снарядов калибра 122 мм, - заявил Павел.
Теперь президент выражает надежду, что страны ЕС не останутся в стороне и помогут Чехии осуществить закупку. Финансирование зависит от них.
- Необходимо поддержать Украину оружием и боеприпасами из всех доступных источников, - давит лидер аргументами.
По его словам, Россия давно перевела экономику в военное положение.
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