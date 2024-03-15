Ученые из Имперского колледжа Лондона раскрыли секрет скорости гепардов

Исследование ученых показало, что размер тела играет ключевую роль в определении скорости. Самые крупные животные, хоть и обладают длинными конечностями и сильными мышцами, не являются самыми быстрыми.

Ученые проанализировали данные о размерах и скорости 400 различных видов животных и пришли к выводу, что существует два природных "ограничителя" скорости: предел кинетической энергии и предел работоспособности.

Гепарды, относящиеся к средней весовой категории, обладают оптимальным весом для эффективной работы мышц, что делает их рекордсменами по скорости.

Результаты исследования помогают понять физические принципы эволюции мышц и могут быть полезны для разработки быстрых роботов-бегунов. Ученые также отметили интересное наблюдение о гигантских динозаврах, предполагая, что их уникальная мышечная анатомия способствовала движению, хотя точные механизмы остаются неизвестными, сообщает МИР24.