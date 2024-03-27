Доцент Гучок подчеркнула важность плавленых сыров как ценного и питательного продукта

Доцент кафедры "Технология молока, пробиотических молочных продуктов и сыроделия" Университета РОСБИОТЕХ Жанна Гучок отметила, что плавленый сыр содержит полноценный животный белок, минеральные вещества и имеет энергетическую ценность от 220 до 360 ккал.

Этот продукт особенно полезен для формирования костной ткани, зубов, ногтей и волос, а также для роста и развития мышц.

Главное преимущество плавленых сыров заключается в высокой усваиваемости белка, которая составляет 100%, в отличие от натуральных сыров (95%). Тем не менее, эксперт предостерегает от употребления дешевых плавленых сыров с искусственными добавками, особенно в детском питании. Также стоит быть осторожным при потреблении плавленых сыров людям с аллергией или непереносимостью лактозы, так как это может вызвать медленное усвоение продукта при повышенной кислотности желудка, сообщает Газета.Ру.