Доцент Гучок подчеркнула важность плавленых сыров как ценного и питательного продукта

Доцент кафедры "Технология молока, пробиотических молочных продуктов и сыроделия" Университета РОСБИОТЕХ Жанна Гучок отметила, что плавленый сыр содержит полноценный животный белок, минеральные вещества и имеет энергетическую ценность от 220 до 360 ккал.
Этот продукт особенно полезен для формирования костной ткани, зубов, ногтей и волос, а также для роста и развития мышц.
Главное преимущество плавленых сыров заключается в высокой усваиваемости белка, которая составляет 100%, в отличие от натуральных сыров (95%). Тем не менее, эксперт предостерегает от употребления дешевых плавленых сыров с искусственными добавками, особенно в детском питании. Также стоит быть осторожным при потреблении плавленых сыров людям с аллергией или непереносимостью лактозы, так как это может вызвать медленное усвоение продукта при повышенной кислотности желудка, сообщает Газета.Ру.
Исследование британских ученых выявило неожиданный эффект от магнитов на холодильнике, привезенных из поездок
Опубликованные результаты исследования показывают, что магниты на холодильнике становятся значимым источником приятных воспоминаний, помогая людям переживать заново радостные моменты от поездок.
В Vogue объявили джинсовый плащ новым трендом весны 2024 года
Ведущие модные редакторы, включая французскую версию Vogue, выделили джинсовый плащ как один из самых актуальных предметов гардероба, привлекая внимание ценителей моды по всему миру.
Ученые с успехом протестировали традиционное китайское лекарство для укрепления костей
В исследовании, опубликованном в журнале Aging, ученые успешно протестировали растение эвкоммия, используемое в традиционной китайской медицине, на крысах.
Невролог Голубинская рассказала, как помочь человеку при эпилептическом припадке
Невролог Ольга Голубинская предупреждает об опасности следования непроверенным онлайн-советам и популярным заблуждениям при оказании первой помощи при эпилептических припадках.