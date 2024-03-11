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Ученые из университета Тафтса предупреждают о возможном изменении вкуса сыров с плесенью в будущем
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 11:55

Ученые из университета Тафтса предупреждают о возможном изменении вкуса сыров с плесенью в будущем

Вкус сыров с плесенью может измениться в будущем из-за уязвимости штамма Penicillium camemberti к патогенам из-за его недостаточного генетического разнообразия. Этот штамм является основным для производства сыров бри и камамбер.

Исчезновение этого штамма может привести к непредсказуемым последствиям для вкуса продукта, поэтому производителям придется искать замены. Ученые надеются на то, что индустрия и научное сообщество смогут найти альтернативные решения до наступления этого события, сообщает ТАСС.

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