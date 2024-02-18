В США возникла вспышка кишечной инфекции, связанная с употреблением сыра чеддер

По меньшей мере 10 человек в четырех штатах — Калифорнии, Колорадо, Техасе и Юта — заболели, четверо из них были госпитализированы, у одного развился гемолитико-уремический синдром. Центр по контролю и профилактике заболеваний предупреждает о возможном недооценивании числа заболевших.
Компания-производитель согласилась отозвать свои продукты из магазинов. Власти и медицинские организации активно проводят расследование и принимают меры для предотвращения распространения инфекции и защиты здоровья населения.
Рекомендуется быть осторожным при приобретении и употреблении продукции Raw Farm и обратиться к медицинским специалистам при появлении симптомов заболевания, сообщает МедиаПоток.
Исследование шведских ученых раскрывает важную роль гормона дофамина в процессе обучения
Дофамин, известный как "гормон счастья", связан не только с ощущением удовлетворения и любви, но также влияет на мышление и память.
Турция объявила о новых планах по туризму
Турецкое правительство под руководством министра культуры и туризма Мехмета Нури Эрсоя объявило о своей цели войти в первую тройку стран по количеству туристов к 2028 году.
Врач Бережанский предупреждает о растущем числе случаев кори как в Великобритании, так и в России
Особую опасность корь представляет для детей в возрасте от 1 года до 5 лет из-за несформированного иммунитета. Вирус кори передается воздушно-капельным путем и остается в воздухе до 2 часов, что способствует быстрому распространению.
Стало известно, когда выгоднее всего бронировать отели
Сервис бронирования "Отелло" провел исследование, выявив, что наиболее выгодные цены на проживание в отелях обычно доступны в воскресенье. Особенно выгодно бронировать отели в феврале, этот месяц является самым выгодным для путешествий.