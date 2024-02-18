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В США возникла вспышка кишечной инфекции, связанная с употреблением сыра чеддер
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 18:54

В США возникла вспышка кишечной инфекции, связанная с употреблением сыра чеддер

По меньшей мере 10 человек в четырех штатах — Калифорнии, Колорадо, Техасе и Юта — заболели, четверо из них были госпитализированы, у одного развился гемолитико-уремический синдром. Центр по контролю и профилактике заболеваний предупреждает о возможном недооценивании числа заболевших.

Компания-производитель согласилась отозвать свои продукты из магазинов. Власти и медицинские организации активно проводят расследование и принимают меры для предотвращения распространения инфекции и защиты здоровья населения.

Рекомендуется быть осторожным при приобретении и употреблении продукции Raw Farm и обратиться к медицинским специалистам при появлении симптомов заболевания, сообщает МедиаПоток.

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